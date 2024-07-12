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Вице-премьер Чернышенко рассказал об удобстве подачи заявления в вуз через «Госуслуги»

Абитуриенты подали более двух миллионов заявлений в вузы через «Госуслуги»

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РИА Новости

Абитуриенты подали более 2 млн заявлений в российские вузы и колледжи через портал «Госуслуги». Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер России отметил, что в этом году на суперсервисе портала «Госуслуги» — «Поступление в вуз онлайн» абитуриенты могут не только подать заявление в вузы России, но и заранее найти будущего работодателя, заключив с ним договор на целевое обучение. Такой формат позволяет студенту получить поддержку во время учебы и затем гарантированно трудоустроиться.

«В этом году воспользоваться такой возможностью в рамках установленной квоты смогут до 145 тыс. студентов, на сегодня более 50 тыс. абитуриентов уже подали заявки на целевое обучение», — уточнил зампред правительства.

Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что по поручению президента России Владимира Путина в стране создаются все необходимые условия для подготовки квалифицированных кадров. Суперсервис «Поступление в вуз онлайн» является одним из инструментов, помогающих укреплять кадровый потенциал государства.

Он добавил, что возможностями этого суперсервиса воспользовались свыше 460 тыс. человек, подав 1,6 млн заявлений.

Прием заявлений в вузы будет продолжаться до 25 июля, в организации среднего профессионального образования — до 15 августа. Колледжи, в которых останутся места, могут продлить прием до 25 ноября.

По словам главы Минобрнауки России Валерия Фалькова, в 2024 году количество бюджетных мест на целевое обучение в университетах по сравнению с прошлым годом увеличилось на 6%. При этом с мая вступил в силу закон о новом механизме приема абитуриентов на целевое обучение. Теперь заказчик размещает свои предложения на платформе «Работа в России».

Глава ведомства пояснил, что «новый механизм с использованием цифровой платформы позволяет сделать прием на целевое обучение открытым и прозрачным для выпускников школ со всех концов страны.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что интерес к среднему профессиональному образованию становится трендом.

«Ребята с высоким средним баллом аттестата активно идут в колледжи и техникумы», — констатировал он.

При этом он подчеркнул, что если абитуриент планирует связать свою жизнь с наукой, то выбрать будущую специальность можно с помощью навигатора по научным специальностям, созданного по национальному проекту «Наука и университеты». Найти навигатор можно на сайте наука.рф.

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