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Жители российского региона пожаловались Путину на отсутствие маршруток

Жители Екатеринбурга пожаловались Путину на отсутствие общественного транспорта

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Shutterstock

Жители екатеринбургского микрорайона Компрессорный пожаловались президенту России Владимиру Путину, главе Следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину, а также местным чиновникам на неудовлетворительную работу общественного транспорта. Об этом сообщает ЕАН.

«Мы не можем добраться от дома до работы. Нам приходится часами сидеть на остановках в жару и холод, в том числе с маленькими детьми. Численность нашего микрорайона — более 30 тыс. человек, а с центром города нас связывают всего два маршрута: № 24 и 44», — говорится в тексте обращения.

Авторы письма отмечают, что на маршрут №44, соединяющий Компрессорный и метро «Ботаническая», ежедневно выходят только 1-2 микроавтобуса из 6, которые должны работать на линии. Время ожидания транспорта, по их словам, зачастую составляет два часа. Кроме того, нередко перевозчик вообще не выводит машины на рейс, жалуются жители микрорайона.

В транспорте при этом невыносимая духота и давка, указано в обращении.

До этого жители Забайкалья пожаловались, что власти не помогают им тушить лесные пожары. По словам председателя добровольной пожарной дружины Евгения Паздникова, в июле местным властям и гражданам неделю пришлось самостоятельно бороться с огнем. При этом из Читы к ним прислали только 10 человек.

Ранее в одном из районов Москвы сотни электросамокатов перекрыли дорогу к метро.

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