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В Петербурге ученик седьмого класса обстрелял из пневматики окна директора школы

«Фонтанка»: семиклассник открыл стрельбу по окнам чужой школы в Петербурге

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Shutterstock

В Приморском районе Санкт-Петербурга задержали 14-летнего хулигана, который обстрелял окна своей школы из пневматики. Об этом сообщает «Фонтанка».

Накануне утром в полиции узнали о стрельбе на Шуваловском проспекте. По сообщению очевидцев, неизвестный ведет стрельбу по окнам ГБОУ СОШ №154. На месте выяснилось, что больше всего пострадали стекла в кабинете директора. Скол также обнаружился на окне соседнего помещения.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого, который, как оказалось, закончил седьмой класс в другом образовательном учреждении. По предварительным данным, подросток стрелял в направлении здания из пневматического пистолета. Сначала школьника доставили в отдел внутренних дел, а затем взяли с него обязательство о явке и передали родителям. Решение о возбуждении уголовного дела в отношении хулигана пока не принято.

В конце апреля ученик школы в Калининском районе Петербурга принес в класс пистолет и стрелял по стенам.

Ранее 15-летний юноша обстрелял здание школы в Приморье.

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