Россиянам объяснили, как фитнес спасает семейные пары от измен и разводов

Регулярные занятия спортом и увлечение мужчин фитнесом укрепляют семьи, а также улучшают качество сексуальной жизни, считает создатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова. В беседе с НСН она посоветовала женщинам посещать тренировки вместе со своими мужьями, заявив, что это поможет в поддержании либидо.

По словам Кожевниковой, если мужчина набирает лишний вес, то у него понижается уровень тестостерона, из-за чего падает либидо и нарушается сексуальная жизнь с супругой.

«В итоге многие пары расстаются, потому что теряют друг к другу сексуальный интерес, — считает фитнес-эксперт. — Мужчина вынужден разжигать огонь влечения его с помощью адреналина, что приводит к изменам».

Она призвала не запрещать мужчинам тренироваться в спортзалах, назвав это защитой «диванной стабильности» рутинной семейной жизни. По мнению Кожевниковой, лучше всего для благополучия семьи будет вариант, при котором муж и жена ходят в спортзал вместе.

Напомним, специалисты считают, что снижение либидо у мужчин может быть обосновано нежеланием мужчины заниматься спортом. По их словам, интенсивная физнагрузка у мужчин в течение 12 недель повышает уровень тестостерона в организме на 36%. После ежедневных 15-минутных нагрузок на велотренажере в течение 12 недель уровень тестостерона вырастает на 17%.

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