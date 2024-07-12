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Мигранты клеймили учеников раскаленным железом в нелегальной религиозной школе

Mash Batash: в Уфе мигранты клеймили учеников раскаленным железом

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Телеграм-канал «Mash Batash»

В Башкирии мигранты открыли нелегальную религиозную школу, где они практиковали физические наказания воспитанников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным издания, медресе было открыто двумя гражданами Таджикистана. Там они клеймили учеников раскаленным железом, ломали им пальцы и избивали резиновыми палками, запрещая при этом жаловаться родителям.

Уточняется, что выходцы из Таджикистана Махмадамин и Шахмод жили на деньги, которые им платили родители учеников. Они постоянно меняли место жительства, чтобы соседи не жаловались на крики. Всего в их школе было 16 детей, самому младшему — пять лет. Один из учеников сумел сбежать и рассказать о происходящем полицейским. Сейчас мигрантов задержали.

До этого сообщалось, что в Северо-Западном административном округе столицы мигранты выгнали детей со спортивной площадки.

Газета «Ведомости» писала, что в России могут ввести контроль за соблюдением миграционного законодательства пользователями цифровых платформ-агрегаторов, в числе которых курьеры и таксисты.

Ранее в России выросло число не сдавших экзамены для работы мигрантов.

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