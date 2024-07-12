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Названы самые популярные места для рыбалки в России

Яндекс раскрыл, где и какую рыбу ловят россияне

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«Газета.Ru»

Россияне рыбачат и зимой, и летом, но основной сезон приходится на теплое время года. Пик интереса наступает в июне-июле, выяснили аналитики Яндекс Поиска ко Дню рыбака, изучив запросы пользователей. Результаты исследования есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Согласно данным исследования, чаще всего россияне ловят щуку, карася и карпа. Чуть менее популярны окунь, лещ и судак.

«Аналитики Яндекс Поиска также назвали самую характерную рыбу для каждого из городов-миллионников — которой здесь интересуются намного чаще, чем в других городах. Например, в Санкт-Петербурге это корюшка, в Красноярске — хариус, а в Екатеринбурге и Челябинске — рипус», — говорится в результатах исследования.

Самыми популярными в России регионами для рыболовного туризма оказались Камчатка, Мурманская область, Карелия, Сахалин и Астраханская область.

По данным Яндекс Путешествий, на Камчатке рыбаки чаще всего останавливаются в Петропавловске-Камчатском, Паратунке и Термальном. Самые популярные места в Мурманской области — Териберка и Кильдинстрой. В Карелии — Ляхта и Рюттю.

Среди зарубежных стран пользующиеся популярностью направления — Норвегия, Монголия, Финляндия, Абхазия и Турция.

Среди городов-миллионников по общему интересу к рыбалке в лидерах оказались Волгоград и Самара. Реже всего про это занятие спрашивали у Яндекса в Москве и Петербурге.

Для рыбалки пользователи ищут в поиске разнообразные товары — от ледобуров до мормышек. Самыми популярными оказались спиннинги, эхолоты, катушки, воблеры и удочки.

При этом оказалось, что цены на спиннинги скачут от 130 рублей до 270 тысяч рублей и выше.

День рыбака в 2024 году отмечается 14 июля. Это профессиональный праздник рыбаков, традиционно отмечаемый во второе воскресенье второго летнего месяца. Праздник учредил Президиум Верховного Совета СССР в 1965 году.

Ранее аналитики назвали стоимость минимального набора для турпохода.

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