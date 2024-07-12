В Москве мигранты выгнали детей со спортплощадки

В Северо-Западном административном округе столицы мигранты выгнали детей со спортивной площадки. Видеоролик из разговора с местными жителями опубликовал Telegram-канал «Русская община ZOV».

На предоставленных кадрах с иностранцами местный житель общается с мигрантами. Он объясняет мигрантам, что те могут занять площадку только после того, как дети поиграют.

«Пока вы навязываете свои правила, вы вызываете негативное отношение к себе», — заявляет горожанин.

Также мужчина призвал помнить и чтить правила поведения для иностранца в чужой стране. Горожанин подчеркнул, что если мигранты «будут уважать традиции других народов», то их примут «с распростертыми руками», как это было в СССР.

Другой случай произошел в Приморье. Мигрант угрожал мужчине и женщине и оскорбил их по национальному признаку.

Также появилось видео с извинениями иностранца. Как сообщается, перед этим мужчина был избит своими же соотечественниками, которым не понравилось его поведение.

Ранее стало известно, почему мигранты востребованы на любовном рынке в России.