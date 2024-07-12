В России выросло число мигрантов, не сдавших экзамены для работы

В России в 34 раза увеличилось число мигрантов, не сдавших экзамены для получения патента на работу. Об этом сообщили «Интерфакс» в пресс-службе Минобрнауки РФ.

«Иностранные граждане для получения патента, разрешения на временное проживание в России или вида на жительство должны сдать три экзамена: русский язык, историю России и основы законодательства РФ», — говорится в сообщении.

По данным Минобрнауки, успешно сдать три экзамена для получения вида на жительство в России в январе не смогли 1,74% сдающих. В следующие месяцы это число начало расти и уже в мае цифра увеличилась до 12,42%. В июне число заваливших экзамен снизилось до 11,08%.

В пресс-службе добавили, что проводить экзамен по русскому языку как иностранному, а также истории России и основам законодательства имеют право 13 университетов. При этом девять из них подведомственны Минобрнауки.

До этого сообщалось, что в России могут ввести контроль за соблюдением миграционного законодательства пользователями цифровых платформ-агрегаторов. В их число могут войти курьеры и водители такси.

Ранее арестовали и оштрафовали полицейского, который помог легализоваться 588 мигрантам.