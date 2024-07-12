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Врач раскрыл, что поможет восстановить фигуру после родов

Хирург Цой: фигуру после родов поможет восстановить операция Mommy Makeover

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Depositphotos

Восстановить фигуру после родов поможет операция Mommy Makeover. Об этом в интервью РИАМО сообщил пластический хирург клиники DEGA Юрий Цой. По его словам, это комплексная процедура, которая выполняется в один подход.

«В рамках этой операции может выполняться абдоминопластика, ушивание диастаза, устранение грыж, маммопластика, липосакция. В среднем такая операция занимает 6–7 часов», — рассказал специалист.

При этом он обратил внимание, что если пациентка захочет завести еще детей, результаты операции могут быть нивелированы. Специалист посоветовал отложить хирургическое вмешательство до рождения второго ребенка.

Врач-гинеколог «СМ-Клиника» Ольга Дубовская до этого рассказала, какие возможности предлагает эстетическая гинекология и при каких показаниях назначают интимную пластику.

Она отметила, что у многих женщин после родов или с возрастом происходят различные деформации половых органов. Это вызывает постоянный физический дискомфорт, особенно во время полового акта. Сейчас, по ее словам, у специалистов есть много возможностей помочь устранить тот или иной дефект и сделать интимную жизнь ярче и насыщеннее.

Ранее хирург рассказал, какие пластические операции чаще всего переделывают.

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