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Одного из главных налоговиков Киева заподозрили во взяточничестве

СБУ задержала одного из главных налоговиков Киева во время получения взятки

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Global Look Press

Служба безопасности задержала по делу о коррупции исполняющего обязанности заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве сообщили, что речь идет об исполняющем обязанности заместителя начальника Главного управления Государственной налоговой службы. По материалам дела, чиновник причастен к требованию «неправомерной выгоды» от столичных предпринимателей.

Так, правоохранители установили, что фигурант получал взятки от директора киевской компании, которая занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом. Чиновник обещал предпринимателю за денежное вознаграждение давать лицензии на продажу горючего. Для общения с руководителем компании и передачи взятки налоговик привлек своего знакомого.

Однако служба безопасности задержала чиновника вместе с посредником с поличным во время передачи второго транша. На подельников завели уголовное дело — им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

До этого СБУ задержала по обвинению в вымогательстве взяток с подчиненных высокопоставленных таможенных чиновников. В обмен на взятки задержанные гарантировали нижестоящим должностным лицам не создавать искусственных препятствий в профессиональной деятельности, а также обещали прикрывать служебные нарушения подчиненных.

Ранее в США заявили, что Украину не хотят видеть в НАТО из-за коррупции.

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