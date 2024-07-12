В Калининграде пьяные подростки избили 15-летнего собутыльника до потери сознания

В Калининграде подростки выпили и избили своего приятеля до потери сознания. Об этом сообщает «Клопс».

Как рассказали свидетели инцидента, 10 июля шумная компания несовершеннолетних распивала алкоголь на Пелавском озере. В какой-то момент молодые люди толпой накинулись на одного из сверстников. Они жестоко избили 15-летнего пострадавшего, и в итоге спасателю и очевидцам пришлось вмешиваться в происходящее.

На место были вызваны полиция и скорая помощь, медики заподозрили у избитого подростка сотрясение головного мозга и доставили его в Детскую областную больницу. Вскоре пострадавший пришел в себя, и немедленно проявил агрессию к персоналу. Не обращая внимания на окружающих, юноша матерился и требовал закурить.

При этом, как уточнили в УМВД по региону, сообщений о дебоше в стенах медучреждения в полиции не получали.

Ранее на Урале подростки устроили массовую драку со стрельбой.