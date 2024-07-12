Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле отказались комментировать задержание в Австралии «российских шпионов»

Песков не располагает данными о задержании подозреваемых в шпионаже в Австралии

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией насчет задержания супругов Игоря и Киры Королевых в Австралии, которых подозревают в попытке передать информацию российским спецслужбам.

«Да, они граждане РФ, но постоянно проживали в Австралии», — отметил Песков.

О задержании Королевых стало известно 12 июля. Силовики нагрянули к ним в их доме в Брисбене. Как рассказал глава федеральной полиции страны Рис Кершоу, оказавшиеся под стражей супруги имеют двойное гражданство и уже более 10 лет живут в Австралии.

По его словам, россиянка несколько лет служила рядовой в австралийской армии в должности техника по информационным системам. Предполагается, что в один из отпусков она совершила тайную поездку в Россию. Оттуда женщина якобы попросила оставшегося дома мужа войти в ее рабочий аккаунт и переслать некие данные.

Сотрудники австралийских правоохранительных органов уверены, что задержанные специально искали эти сведения для передачи их российским властям. При этом о какой именно информации идет речь, в публикации не уточняется. Известно лишь, что супружеской паре «предъявлено обвинение в подготовке шпионской деятельности».

Ранее на Украине задержали «агентов ФСБ», шпионивших под видом жениха и невесты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами