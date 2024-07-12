В Кремле отказались комментировать задержание в Австралии «российских шпионов»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией насчет задержания супругов Игоря и Киры Королевых в Австралии, которых подозревают в попытке передать информацию российским спецслужбам.

«Да, они граждане РФ, но постоянно проживали в Австралии», — отметил Песков.

О задержании Королевых стало известно 12 июля. Силовики нагрянули к ним в их доме в Брисбене. Как рассказал глава федеральной полиции страны Рис Кершоу, оказавшиеся под стражей супруги имеют двойное гражданство и уже более 10 лет живут в Австралии.

По его словам, россиянка несколько лет служила рядовой в австралийской армии в должности техника по информационным системам. Предполагается, что в один из отпусков она совершила тайную поездку в Россию. Оттуда женщина якобы попросила оставшегося дома мужа войти в ее рабочий аккаунт и переслать некие данные.

Сотрудники австралийских правоохранительных органов уверены, что задержанные специально искали эти сведения для передачи их российским властям. При этом о какой именно информации идет речь, в публикации не уточняется. Известно лишь, что супружеской паре «предъявлено обвинение в подготовке шпионской деятельности».

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