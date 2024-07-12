Роскомнадзор отреагировал на информацию о возможном замедлении YouTube

Роскомнадзору нечего добавить к информации «Ростелекома» о технических проблемах с оборудованием Google в России, которые могут повлиять на работу YouTube. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РКН.

«Нам нечего добавить к информации, опубликованной «Ростелекомом», — говорится в сообщении.

12 июля «Ростелеком» сообщил, что технические проблемы в работе оборудования американской компании Google могут повлиять на работу YouTube в России. Провайдер уточнил, что это оборудование применяется для кеширования и ускорения загрузки контента сервисов Google, в основном видеохостинга YouTube.

В заявлении утверждается, что из-за проблем с эксплуатацией указанного оборудования и невозможности его расширения в условиях роста обрабатываемого трафика, наблюдается серьезная перегрузка имеющихся мощностей, в том числе на пиринговых стыках.

Замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что замедление скорости работы YouTube в России будет происходить не по решению регулятора, а по естественным причинам.

Ранее сообщалось, что в России планируют осенью заблокировать YouTube.