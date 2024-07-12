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Житель Донецка пострадал после атаки дрона ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин заявил о повреждении автобуса после атаки дрона ВСУ

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Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

В Донецке в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) поврежден маршрутный автобус, есть пострадавший. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«По предварительной информации, в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА в районе шахты имени Скочинского поврежден автобус маршрута №41. Есть пострадавший, информация уточняется», — написал он.

В ночь на 11 июля российская система ПВО успешно перехватила ракету РСЗО HIMARS, которая была запущена восточнее Донецка. Снаряд практически полностью сохранил целостность и упал на территории города.

6 июля ВСУ обстреляли Горловку в Донецкой народной республике (ДНР), в результате чего ранения получили четыре сотрудника МЧС России. Сотрудники ведомства ликвидировали пожары в частном секторе, вызванные массированным обстрелом города.

При тушении произошел повторный обстрел. В результате двое сотрудников получили осколочные ранения, их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в ДНР за сутки ранили 13 мирных жителей.

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