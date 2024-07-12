Синоптики рассказали о погоде в Москве в предстоящие выходные

В субботу погода в Москве в целом останется такой же, как и в течение рабочей недели. Воздух вновь прогреется до +30 градусов, однако это будет последний июльский день с такими высокими температурами, рассказал RT глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Если в субботу будет жарко, то в воскресенье погода заметно изменится. Это связано с отходом гребня антициклона к востоку, из-за чего столица попадет в барическое поле с дождевыми облаками, отметил синоптик. Температура воздуха не поднимется выше 25-27 градусов, а во второй половине дня пройдут дожди с грозами.

На следующей неделе в столице не будет так жарко, как на этой, в первые два рабочих дня ожидаются дожди, заключил Шувалов.

До этого жителей европейской части России предупредили об аномальной жаре. Сразу в трех федеральных округах — Центральном, Южном и Северокавказском — прогнозируется очень высокая температура воздуха, а на юге страны – до +40 градусов.

Врачи ранее рассказали, в каких случаях у людей ухудшается самочувствие перед дождем.