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Синоптики рассказали о погоде в Москве в предстоящие выходные

Синоптик Шувалов: в выходные в Москве пройдут дожди с грозами

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В субботу погода в Москве в целом останется такой же, как и в течение рабочей недели. Воздух вновь прогреется до +30 градусов, однако это будет последний июльский день с такими высокими температурами, рассказал RT глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Если в субботу будет жарко, то в воскресенье погода заметно изменится. Это связано с отходом гребня антициклона к востоку, из-за чего столица попадет в барическое поле с дождевыми облаками, отметил синоптик. Температура воздуха не поднимется выше 25-27 градусов, а во второй половине дня пройдут дожди с грозами.

На следующей неделе в столице не будет так жарко, как на этой, в первые два рабочих дня ожидаются дожди, заключил Шувалов.

До этого жителей европейской части России предупредили об аномальной жаре. Сразу в трех федеральных округах — Центральном, Южном и Северокавказском — прогнозируется очень высокая температура воздуха, а на юге страны – до +40 градусов.

Врачи ранее рассказали, в каких случаях у людей ухудшается самочувствие перед дождем.

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