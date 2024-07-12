Диетологи назвали способы похудеть, питаясь вне дома

Если человек регулярно питается вне дома, то он может быстро набрать лишний вес. Чтобы избежать этого, нужно следовать главным принципам, которые помогут сохранить фигуру, главный из них – это принцип тарелки, рассказала диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова Общественной Службе Новостей.

Главный принцип заключается в разделении тарелки на три равные части, одна из которых должна состоять из овощей, другая – из белков и третья – из углеводов.

«[Этот принцип] помогает в любой конструкции. Во-первых, он не позволяет переесть, а с другой стороны, не переборщить с конкретным компонентом — белком или каким-либо углеводом», — объяснила врач.

Это правило также убережет от покупки ненужных продуктов, которые не входят в «тарелку». Кроме того, этот принцип поможет придерживаться второго правила – это планирование рациона. По словам Диановой, особенно важно заранее планировать рацион, если день проходит очень активно. В этом случае человек должен заранее знать, куда пойдут обедать в условиях спешки, чтобы не противоречить первому правилу.

«Нужно быть уверенным в том месте, где вы принимаете пищу. Если вы, например, не можете брать ее с собой, нужно продумывать, как и когда вы будете ее принимать», — объяснила специалист.

Она также посоветовала брать с собой полезные напитки, чтобы удержаться от покупки вредной газировки. Кроме того, важно минимум дважды в день между основными приемами пищи перекусывать, подчеркнула Дианова. Выбирать для этого нужно блюда, которые также помогут придерживаться принципа тарелки.

До этого эксперты рассказали, что в некоторых ресторанах подают бесплатный хлеб гостям для своей выгоды. После потребления хлеба уровень глюкозы в крови резко возрастает, из-за чего усиливается чувство голода.

Ранее диетолог назвала блюдо, способное заменить половину дневного рациона.