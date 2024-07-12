Нутрициолог перечислила продукты, сохраняющие красоту и молодость

Бороться с возрастными изменениями и обеспечить нормальную работу организма может помочь только сбалансированный рацион. Об этом в беседе с РИАМО сообщила эксперт Международного института интегративной нутрициологии (МИИН) Юлия Ломкова. Чтобы сохранять красоту и молодость, по ее словам, в первую очередь нужно соблюдать питьевой режим, поскольку обезвоживание провоцирует сухость кожи и появление морщин.

«Добавьте в рацион источники коллагена. С возрастом производство этого белка организмом резко снижается, а ведь именно он обеспечивает упругость, эластичность и прочность кровеносных сосудов, кожи, ногтей и волос, костей, мышц, органов пищеварения», — продолжила Ломкова.

Продуктами, стимулирующими производство коллагена, являются рыба, курица, костный бульон, куриные яйца, кешью, цитрусовые, рассказала специалист.

Кроме того, по ее словам, необходимо добавить в рацион источники антиоксидантов, такие как черная смородина, клубника, малина, черника, клюква.

Врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анжела Толмасова до этого перечислила самые вредные для фигуры продукты. Речь о пище, содержащей комбинацию углеводов и жиров, при наличии сахара и соли.

Наиболее опасными для фигуры, по ее словам, являются переработанные мясные продукты (бекон, сосиски, колбасы). Помимо этого, она посоветовала отказаться от сладких газированных напитков, белого хлеба, фастфуда и алкоголя.

Ранее диетолог назвала блюдо, способное заменить половину дневного рациона.