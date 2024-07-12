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Диетолог назвала блюдо, способное заменить половину дневного рациона

Диетолог Дианова: хумус – это лучшая альтернатива сразу нескольким блюдам

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Хумус – это пюре, сделанное из нута. Ученые доказали, что он может быстро утолить голод, а в организме нормализуется гипогликемический индекс. Это блюдо на 70% снижает желание есть вредные продукты, объяснила диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с Общественной Службой Новостей.

В исследовании специалисты выяснили, что люди, которые едят хумус, перекусывают вдвое реже, чем остальные, отметила эксперт.

«Блюдо это очень питательное и высококалорийное, — подчеркнула она. — В 100 граммах содержится 300 с чем-то килокалорий. Это как средний бургер. Но качество и его польза для организма совершенно иная».

Такого эффекта на аппетит, как хумус, не оказывает ни одно другое блюдо. Сравнение ученые проводили с мюсли — подобного эффекта достичь не удалось, подчеркнула Дианова. По ее словам, у людей, выбирающих это блюдо, нормализуется гликемический индекс, благодаря чему оно полезно для диабетиков и людей с лишним весом.

Есть хумус полезнее всего с овощами — морковью, огурцами, сельдереем — так он быстро утолит голод и не защитит организм от набора лишних килограммов, заключила диетолог.

До этого эксперты выяснили, что нут, из которого делают хумус, входит в число продуктов, обладающих способностью эффективно подавлять голод, «имитируя» эффект препаратов для похудения — таких, как «Оземпик». При попадании в желудок растительные волокна набухают, придавая пищевым массам дополнительный объем.

Ранее Илон Маск предложил решить конфликт Израиля и Палестины запретом хумуса.

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