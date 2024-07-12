Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве неизвестные облили краской посольство Чехии

РИА: неизвестные облили красной краской вход в посольство Чехии в Москве

close
100%
«РИА Новости»' class="item-image" >
Телеграм-канал «РИА Новости»

Неизвестные облили красной краской здание посольства Чехии в Москве. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По словам журналиста, краской испачкали ограду у входа в здание и турникет. Рабочие уже устраняют последствия вандализма. Также на место инцидента прибыли сотрудники Росгвардии.

До этого неизвестный попытался протаранить ворота консульства России в городе Бонн, расположенном в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. По данным местных журналистов, мужчине довести свой план до конца не удалось.

Весной в Бразилии неизвестный позвонил сотрудникам российского дипломатического представительства и заявил, что в посольстве России заложили бомбу. В итоге после проверки и работы саперов полиция заявила, что не нашла взрывчатых веществ в здании посольства.

Ранее подросток приревновал знакомую к другому юноше и «заминировал» вуз от его имени.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами