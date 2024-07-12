В Москве неизвестные облили краской посольство Чехии

Неизвестные облили красной краской здание посольства Чехии в Москве. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

По словам журналиста, краской испачкали ограду у входа в здание и турникет. Рабочие уже устраняют последствия вандализма. Также на место инцидента прибыли сотрудники Росгвардии.

До этого неизвестный попытался протаранить ворота консульства России в городе Бонн, расположенном в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. По данным местных журналистов, мужчине довести свой план до конца не удалось.

Весной в Бразилии неизвестный позвонил сотрудникам российского дипломатического представительства и заявил, что в посольстве России заложили бомбу. В итоге после проверки и работы саперов полиция заявила, что не нашла взрывчатых веществ в здании посольства.

Ранее подросток приревновал знакомую к другому юноше и «заминировал» вуз от его имени.