Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы три возможные причины падения самолета с туристами в Татарстане

Основатель авиакомпании Хаким: есть три причины падения самолета в Татарстане

close
100%
«SHOT»' class="item-image" >
Телеграм-канал «SHOT»

Есть три возможные причины крушения самолета с туристами в Татарстане, одна из которых – это отказ техники, считает основатель авиакомпании «Тулпар» Азат Хаким. В беседе с «БИЗНЕС Online» он призвал не делать преждевременных выводов, а также ввести в стране системный профессиональный контроль за полетами туристов.

Помимо отказа техники, среди возможных причин происшествия эксперт назвал хулиганство или ошибку в технике пилотирования. Так, пилот мог пытаться выполнить слишком крутой разворот, хотя самолет для подобных пилотажных действий не предназначен, пояснил он.

«Понятно, что самолеты немолодые, мягко говоря, и покупают их уже с рынка. Непонятно, в каких условиях они раньше эксплуатировались», — заявил Хаким, добавив, что все в данном случае зависит от техобслуживания.

Сегодня в России есть проблема отсутствия профессионального контроля за туристами в сфере авиаполетов. Однако после происшествия в этой сфере могут ввести слишком жесткие правила, считает эксперт. Он призвал придерживаться системного подхода, подчеркнув, что в противном случае есть вероятность «наломать дров».

«Малая авиация сейчас вообще в непонятном состоянии в связи с полетами дронов. И разрешение получить очень сложно. Как все это организовано сейчас, даже комментировать сложно», — подчеркнул Хаким.

Делать выводы о причинах катастрофы пока рано, заключил эксперт.

Напомним, 10 июля в Татарстане легкомоторный самолет Cessna-172 совершил жесткую посадку в районе палаточного лагеря. Он выполнял экскурсионный полет. В результате происшествия самолет получил серьезные технические повреждения и загорелся, троих туристов, включая ребенка, спасти не удалось. Организаторы полета заверили, что самолет был технически исправен.

Ранее никогда не летавшая в самолете женщина случайно открыла аварийный выход вместо туалета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами