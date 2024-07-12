Названы три возможные причины падения самолета с туристами в Татарстане

Есть три возможные причины крушения самолета с туристами в Татарстане, одна из которых – это отказ техники, считает основатель авиакомпании «Тулпар» Азат Хаким. В беседе с «БИЗНЕС Online» он призвал не делать преждевременных выводов, а также ввести в стране системный профессиональный контроль за полетами туристов.

Помимо отказа техники, среди возможных причин происшествия эксперт назвал хулиганство или ошибку в технике пилотирования. Так, пилот мог пытаться выполнить слишком крутой разворот, хотя самолет для подобных пилотажных действий не предназначен, пояснил он.

«Понятно, что самолеты немолодые, мягко говоря, и покупают их уже с рынка. Непонятно, в каких условиях они раньше эксплуатировались», — заявил Хаким, добавив, что все в данном случае зависит от техобслуживания.

Сегодня в России есть проблема отсутствия профессионального контроля за туристами в сфере авиаполетов. Однако после происшествия в этой сфере могут ввести слишком жесткие правила, считает эксперт. Он призвал придерживаться системного подхода, подчеркнув, что в противном случае есть вероятность «наломать дров».

«Малая авиация сейчас вообще в непонятном состоянии в связи с полетами дронов. И разрешение получить очень сложно. Как все это организовано сейчас, даже комментировать сложно», — подчеркнул Хаким.

Делать выводы о причинах катастрофы пока рано, заключил эксперт.

Напомним, 10 июля в Татарстане легкомоторный самолет Cessna-172 совершил жесткую посадку в районе палаточного лагеря. Он выполнял экскурсионный полет. В результате происшествия самолет получил серьезные технические повреждения и загорелся, троих туристов, включая ребенка, спасти не удалось. Организаторы полета заверили, что самолет был технически исправен.

Ранее никогда не летавшая в самолете женщина случайно открыла аварийный выход вместо туалета.