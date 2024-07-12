В подконтрольном Киеву городе Херсоне произошли взрывы

Взрывы произошли в подконтрольном Вооруженным силам Украины городе Херсоне. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

Другие подробности не приводятся.

Воздушная тревога в подконтрольных украинским властям районах Херсонской области не объявлялась.

Несколькими часами ранее глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольной Киеву части региона. При этом тип объекта и его точное местоположение не указал.

Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, последний раз воздушная тревога в подконтрольных Киеву районах Херсонской области объявлялась в ночь на 12 июля, она продлилась 3 часа 45 минут.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее подконтрольный Киеву Херсон остался без света.