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В Татарстане возбудили дело на организатора незаконных полетов после авиакатастрофы

На организатора полета упавшего в Татарстане самолета Cessna завели дело

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В Татарстане возбудили уголовное дело на организатора незаконных полетов после авиакатастрофы с легкомоторным самолетом Cessna 10 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.

На подозреваемого завели дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Следствие установило, что у подозреваемого был судебный запрет на осуществление коммерческих воздушных перевозок и не было сертификата эксплуатанта. Более того, он допустил к управлению самолета пилота, который не прошел медицинское освидетельствование, и разрешал ему перевозить пассажиров.

В итоге во время очередного незаконного экскурсионного полета 10 июля легкомоторный самолет Cessna-172 совершил жесткую посадку в районе палаточного лагеря. После падения самолет вспыхнул.

На борту были четыре человека: пилот, мужчина, женщина и ребенок. Спастись удалось только пассажиру-мужчине.

По предварительным данным, причиной падения борта могли стать неисправность или ошибка пилотирования. Следователи сначала возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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