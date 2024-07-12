Под Туапсе трех туристок унесло на сапбордах в открытое море, нашли не всех

В Черном море продолжаются поиски туристки из Петербурга, катавшейся на сапборде, сообщили в администрации Туапсинского района.

Накануне вечером три девушки катались на сапбордах в районе пляжа у коттеджного поселка Сосновый берег под Туапсе. Очевидцы обратились в экстренные службы и заявили, что на их глазах туристок унесло в открытое море.

К моменту прибытия спасателей одна из пострадавших смогла самостоятельно вернуться на берег, но две другие еще оставались в воде.

«В поисках пропавших сап-серферов задействовали пять катеров, гидроциклы, более 40 человек. Около 11 часов вечера в 400 метрах от берега обнаружили одну унесенную в море туристку из Краснодара. Ее доставили на берег, от медпомощи она отказалась», — уточнили в пресс-службе администрации.

К настоящему времени местонахождение третьей девушки остается неизвестным. Как пишет Shot, пропавшую зовут Дарья, ей 33 года. Она живет в Санкт-Петербурге и преподает английский.

Сегодня спасатели собираются вести поисковые работы с воздуха.

Накануне мэрия Анапы объявила о временном запрете на плавание на надувных матрасах из-за ветра.

Ранее мужчина уснул на надувном круге и дрейфовал в море 19 часов.