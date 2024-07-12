Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сахалинец, находившийся в розыске за кражу, устроил дебош в больнице

На Сахалине обвиняемый по делу о краже устроил дебош в больнице

close
100%
Depositphotos

На Сахалине мужчина, находившийся в оперативном розыске, устроил дебош в больнице и был задержан. Об этом сообщает региональное управление Росгвардии.

Инцидент произошел 11 июля в центральной районной больнице им. Н.К. Орлова в городе Долинске. В 10:43 сотрудники вневедомственной охраны получили оттуда сигнал вызова экстренной помощи. На месте оказалось, что один из пациентов медучреждения внезапно стал неадекватно себя вести, его поведение угрожало окружающим.

Мужчина проявлял агрессию к посетителям и медперсоналу, а также отказывался реагировать на замечания охранника. Силовики вмешались в ситуацию и задержали дебошира.

«При проверке выяснилось, что 35-летний сахалинец находится в оперативном розыске», — отметили в пресс-службе Росгвардии.

По данным Telegram-канала Amur Mash, задержанный стал фигурантом дела о краже, которое должно было слушаться в суде Южно-Сахалинска, но скрылся от правосудия. В итоге задержанного передали в отдел внутренних дел.

Ранее житель Якутии, скрывавшийся от правосудия в Самарской области, устроил погром в храме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами