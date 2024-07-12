Сахалинец, находившийся в розыске за кражу, устроил дебош в больнице

На Сахалине мужчина, находившийся в оперативном розыске, устроил дебош в больнице и был задержан. Об этом сообщает региональное управление Росгвардии.

Инцидент произошел 11 июля в центральной районной больнице им. Н.К. Орлова в городе Долинске. В 10:43 сотрудники вневедомственной охраны получили оттуда сигнал вызова экстренной помощи. На месте оказалось, что один из пациентов медучреждения внезапно стал неадекватно себя вести, его поведение угрожало окружающим.

Мужчина проявлял агрессию к посетителям и медперсоналу, а также отказывался реагировать на замечания охранника. Силовики вмешались в ситуацию и задержали дебошира.

«При проверке выяснилось, что 35-летний сахалинец находится в оперативном розыске», — отметили в пресс-службе Росгвардии.

По данным Telegram-канала Amur Mash, задержанный стал фигурантом дела о краже, которое должно было слушаться в суде Южно-Сахалинска, но скрылся от правосудия. В итоге задержанного передали в отдел внутренних дел.

Ранее житель Якутии, скрывавшийся от правосудия в Самарской области, устроил погром в храме.