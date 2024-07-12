Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пожар на крыше многоэтажки в Подольске вылился в уголовное дело

СК завел уголовное дело после пожара на крыше многоэтажки в Подольске

close
100%
СК РФ по Московской области

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после возгорания кровли жилого дома на улице Веллинга в подмосковном Подольске. Об этом сообщил Telegram-канал СК.

Дело заведено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время следователи допрашивают сотрудников ответственной за обслуживание дома управляющей компании и других очевидцев. Расследование причин пожара также продолжается.

В четверг, 11 июля, в Подольске вспыхнула мансарда девятиэтажного дома. Площадь пожара составила 500 кв. метров. Огонь распространился на квартиры верхних этажей.

Глава Подольска Григорий Артамонов заявил, что всех жильцов дома эвакуировали, пострадавших нет. На месте ЧП развернули оперативный штаб, волонтеры раздавали воду жильцам.

Позднее жительница соседнего дома рассказала «Газете.Ru», что во время пожара услышала звук взрыва.

Ранее сообщалось о возгорании цеха по производству керамических плит в подмосковных Химках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами