Пожар на крыше многоэтажки в Подольске вылился в уголовное дело

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после возгорания кровли жилого дома на улице Веллинга в подмосковном Подольске. Об этом сообщил Telegram-канал СК.

Дело заведено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В настоящее время следователи допрашивают сотрудников ответственной за обслуживание дома управляющей компании и других очевидцев. Расследование причин пожара также продолжается.

В четверг, 11 июля, в Подольске вспыхнула мансарда девятиэтажного дома. Площадь пожара составила 500 кв. метров. Огонь распространился на квартиры верхних этажей.

Глава Подольска Григорий Артамонов заявил, что всех жильцов дома эвакуировали, пострадавших нет. На месте ЧП развернули оперативный штаб, волонтеры раздавали воду жильцам.

Позднее жительница соседнего дома рассказала «Газете.Ru», что во время пожара услышала звук взрыва.

Ранее сообщалось о возгорании цеха по производству керамических плит в подмосковных Химках.