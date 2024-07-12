Россиянам объяснили, как быстро сменить профессию

При желании сменить профессию важно составить четкий план, который поможет на первых порах преодолеть сомнения и страх, считает карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алёна Чукина. Важно оценить имеющиеся навыки, которые могут пригодиться на новом профессиональном поприще, а также получить недостающие знания, объяснила она в беседе с RT.

По мнению эксперта, нужно тщательно продумать поэтапные шаги достижения цели и рассчитать время, которое они потребуют, а затем записать их и начать двигаться. Она также призвала отказаться от мысли, что стабильность – это главное условие работы.

«Именно стабильность лишает нас возможности полностью раскрыть свой профессиональный потенциал, — подчеркнула Чукина. — Если человек 15 лет проработал на одном месте и по одной специальности, требования современного рынка труда могут его сильно пугать».

Сегодня актуальным является тренд на постоянное обучение, который подразумевает развитие навыков и знаний вне зависимости от опыта, отметила специалист. По ее мнению, кандидаты, которые не перестают совершенствоваться в своем деле, пользуются большой популярностью у работодателей.

Желающим сменить профессию важно помнить, что поиск работы и начало карьеры могут занять какое-то время, в течение которого привычный доход снизится, предупредила эксперт. Однако она призвала этого не бояться – спустя этот период карьерные перспективы и заработок могут быть значительно лучше.

Ранее сообщалось, что россияне начали задумываться о смене профессии из-за цифровизации.