«М.Видео» обратилась в СКР из-за «потребительского экстремизма»

Группа «М.Видео-Эльдорадо» в конце июня обратилась в территориальные отделы МВД и Следственного комитета России (СКР) по Самарской области с просьбой о возбуждении уголовных дел по фактам «потребительского экстремизма» (злоупотребление правами потребителя с целью получения выгоды в виде компенсации). Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на исковое заявление.

Компания обратилась в ведомства после череды исков со стороны покупателей, которые, апеллируя к закону «О защите прав потребителей», добиваются компенсаций после покупки дефектного смартфона, рассказал изданию источник, близкий к ретейлеру. Он утверждает, что подготовлены около 20 заявлений в силовые ведомства против лиц, которые действовали по схожей схеме.

Покупатели намеренно выводили из строя приобретенную технику, получали заключения экспертов о производственном браке и обращались в суд для получения выплат, пишет газета.

Заключения, которые «М.Видео» считает недостоверными, выдавали экспертные бюро в Самарской области. Исследовались модели iPhone — от 7-го до 13-го — iPad 8, Samsung Galaxy и Samsung A71. Среди дефектов были «самопроизвольное отключение», «потеря сети», «невозможность включить устройство», «не срабатывает FaceID» и другие.

До этого Apple запретила бесплатную замену разбитых экранов iPhone.

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