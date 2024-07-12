В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повредили критическую инфраструктуру

Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин.

При этом тип объекта и его точное местоположение не указаны.

Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, последний раз воздушная тревога в подконтрольных Киеву районах Херсонской области объявлялась в ночь на 12 июля, она продлилась 3 часа 45 минут.

11 июля о взрывах в подконтрольном Киеву городе Херсоне сообщало издание ZN.ua. Местные паблики призывали жителей спуститься в укрытия.

9 июля сообщалось, что в Херсоне произошла серия взрывов. Об этом в своем Telegram-канале написал назначенный Киевом глава военной администрации населенного пункта Роман Мрочко. Также днем 9 июля мэр города Одессы Геннадий Труханов заявил, что в населенном пункте произошел взрыв. В тот момент на территории всего региона была объявлена воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.