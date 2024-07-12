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Работодатель запер подчиненного в темной комнате на четыре дня, вынуждая его уволиться

В Китае сотрудника компании на четыре дня посадили в темную комнату

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Depositphotos

Руководитель китайской фирмы посадил сотрудника в темную комнату без электричества, компьютера и телефона на четыре дня, пишет South China Morning Post.

История началась в декабре 2022 года, когда сотрудник компании Guangzhou Duoyi Network Лю Линж обнаружил, что не может войти во внутреннюю компьютерную систему и воспользоваться своим пропуском. Начальство запретило продолжать ему работать и заявило, что мужчина должен пройти «обучение». Для участия в тренинге его отвели на другой этаж офиса и заперли в «маленькой темной комнате». Известно, что все произошло после затянувшихся переговоров об отставке Линжа.

В комнате было абсолютно темно и полностью отсутствовало электричество, а из мебели китайцу были предоставлены только стол и стул. Мужчине разрешалось уходить домой после рабочего дня, проведенного в темноте, однако мобильный телефон ему не выдавали. На пятый день жена Лю сообщила в полицию о жестоком обращении работодателя с ее мужем и того официально уволили.

Пытаясь избежать выплаты компенсации, на суде представители Guangzhou Duoyi Network заявили, что Линж был уволен, потому что тратил рабочее время на просмотр эротических картинок и посещение не относящихся к делу сайтов. Однако Лю, будучи креативным редактором игр, утверждал, что просматриваемый им контент был связан с рабочими целями. В итоге суд постановил, что заточение Лю было незаконным. Компания отказалась комментировать решение по делу. Теперь работодатель должен выплатить пострадавшему 380 тыс. юаней (примерно 4,5 млн рублей) в качестве компенсации за свои действия.

Ранее в соцсетях осудили начальника, запретившего отходить в туалет во время работы.

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