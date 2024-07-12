В Нижегородской области произошло ДТП с 11 автомобилями

Авария с участием 11 автомобилей произошла на трассе в Нижегородской области. В результате ДТП пострадали пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«Недалеко от п. Строителей произошло попутное столкновение 11 машин. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек», — говорится в сообщении.

11 июля в Дербентском районе Дагестана водитель автомобиля Lada Priora выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским автомобилем «Газель». 15 человек были доставлены в больницу.

10 июля в Удмуртии произошла авария с участием автобуса. Инцидент произошел на территории Воткинского района. По предварительным данным, водитель машины марки Lada выехал на встречную полосу, после чего врезался в автобус. В момент аварии в салоне последнего находились 40 пассажиров.

До этого в Подмосковье на Ярославском шоссе столкнулись не менее пяти автомобилей. Кадры с места аварии опубликовали в соцсетях. На видео показано, что «Газель» перевернулась и лежит на обочине. У остальных автомобилей — нескольких «легковушек» и грузовиков — повреждены капоты и двери.

Ранее на трассе М-10 произошел пожар после столкновения грузовиков.