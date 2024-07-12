Австралийский суд раскрыл личности задержанных по обвинению в шпионаже в пользу РФ

Суд в австралийском городе Брисбен назвал имена задержанных по обвинению в шпионаже в пользу России — Кира и Игорь Королевы. Об этом сообщило австралийское издание Brisbane Times.

Ранее телеканал ABC, ссылаясь на главу федеральной полиции Риса Кершоу, сообщил о задержании местной супружеской пары с российскими паспортами по обвинению в шпионаже в пользу России. По данным Brisbane Times, дело Королевой было кратко упомянуто в суде Брисбена в пятницу.

«Кира Королева в суд не явилась, но Дилан Керр, представляющий комиссара федеральной полиции Австралии, подал срочное заявление о сокрытии имен, имеющих отношение к делу, в интересах национальной безопасности… Ожидается, что сегодня позднее будет рассмотрено дело мужа Королевой Игоря,», — отмечает издание.

Также в сообщении говорилось, что процесс касается пяти личностей, а в суде потребуется переводчик.

Прокурор Рэйчел Тейлор заявила, что обвинение «серьезное» и потребовала отложить рассмотрение дела. Она также сообщила, что ордер на обыск был выдан вчера.

Адвокат Королевой заявил суду, что ходатайств о залоге для его клиента не поступало.

Мировой судья Росс Мак удовлетворил запрос и отложил рассмотрение дела до 20 сентября.

Ранее Россия назвала клеветой слова британских журналистов о шпионах в посольстве.