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В Гидрометцентре прогнозируют увеличение периодов аномальной жары

Вильфанд считает, что периоды интенсивной жары будут увеличиваться с годами

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Периоды интенсивной жары будут увеличиваться с годами, при этом опасных явлений со временем станет больше и случаться они будут чаще. Об этом ТАСС заявил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Когда температура в теплый сезон года выше нормы на пять градусов и продолжительность этого периода более пяти дней — это очень опасная ситуация. По всем расчетам, исследователи в разных государственных службах приходят к выводу одному и тому же: летние температуры будут повышаться, особенно интенсивная жара будет увеличиваться», — заявил Вильфанд.

До этого Роман Вильфанд заявил, что в выходные ночи в Москве снова станут теплее, достигнув 18℃, а в Подмосковье — 20℃, однако они не достигнут уровня «египетских ночей», которые были на прошлой неделе.

На прошлой неделе ночные температуры в Москве не опускались ниже 24℃, что синоптик охарактеризовал как «египетские ночи», отметив их опасность из-за плохого восстановления организма человека.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.

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