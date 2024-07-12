Еще одна страна готовится стать безвизовой для россиян

Чад занимается проработкой отмены виз для российских граждан. Изменения могут вступить в силу уже в этом году, этом сообщил ТАСС посол страны в Москве Адам Бешир Махамуд.

«Мы работаем над введением безвизового режима с Россией», — уточнил дипломат.

Чад располагается в пустынной и полупустынной местности в Центральной Африке и является крупнейшим государством континента из не имеющих выхода к морю. Чад граничит на западе с Нигером, Нигерией, Камеруном, на юге — с Центральноафриканской Республикой, на востоке — с Суданом и с Ливией на севере.

Страна отличается значительным этнокультурным и религиозным разнообразием. Около половины населения страны исповедуют ислам (преимущественно суннитского толка), чуть менее половины христианство (в основном католичество), в стране также есть небольшое количество язычников.

В мае сообщалось, что Зимбабве может ввести безвиз для россиян.

Ранее в России заявили, что близки к отмене виз для граждан Малайзии и Мьянмы.