В Гидрометцентре рассказали о ситуации с солнечным излучением в Москве

Ультрафиолетовый индекс в Москве прогнозируется как умеренный, и будет находиться в пределах четырех-пяти единиц. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«По расчетам Гидрометцентра, в Москве в ближайшие дни ультрафиолетовый индекс будет четыре-пять единиц. Это немаленький индекс», — рассказал Вильфанд.

По словам метеоролога, более высокий ультрафиолетовый индекс в шесть или семь единиц стоит ожидать в причерноморских регионах. В Москве же средняя температура в субботу и воскресенье составит до 31 градуса.

До этого ветеринарный врач-ординатор Европейского ветеринарного центра EVC Ольга Аверина заявила, что в жару не следует надевать на собаку обувь, поскольку она препятствует отдаче тепла из организма.

10 июля синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что жаркая погода в Москве будет преобладать весь июль. Температура воздуха, по его словам, будет понижаться только во время дождей.

Ранее собаководам рассказали, как действовать при тепловом ударе у питомца.