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Работа вдали от дома перестала пугать россиян

Лишь 7% россиян отказываются от вахты из-за сложных условий труда

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Depositphotos

Вахта стала привлекательным форматом занятости, и отказываются от таких вакансий из-за условий работы лишь 7% российских соискателей. Это выяснили аналитики облачной CRM-системы для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему сервисов hh.ru).

Мнение о том, что вахта не пользуется популярностью среди соискателей из-за тяжелых условий работы, уже устарело. С этим связаны лишь 7% отказов от вахтовых вакансий по итогам 2023 года. Для сравнения: условия работы стали поводом для отказа от трудоустройства в 8% вакансий со стандартным полным днем и в 10% — с посменной занятостью.

«Сегодня большую роль в принятии оффера соискателем играет репутация бренда работодателя. Так, из-за низкого интереса к самой компании и ее бренду работодателя от потенциального оффера отказывается каждый шестой (15%) претендент на вахтовые вакансии», — прокомментировала Марина Хадина, директор по развитию CRM-системы Talantix.

Наиболее распространенные причины несостоявшегося трудоустройства на вахту отличаются в зависимости от отрасли компании. Ситуации, когда соискатель сам сразу отказывается от работы вахтой, реже всего встречаются в отрасли добычи полезных ископаемых — всего 7% (из них по 2% отказались из-за условий работы, зарплаты и непривлекательности компании, еще 1% отказов связан с гостингом). При этом еще 74% отказов здесь связаны с навыками и квалификацией кандидата.

Ранее эксперт рассказал, кого сейчас ищут IT-компании на рынке труда.

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