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В ЯНАО трехлетняя девочка выпала с девятого этажа и выжила

В ЯНАО ребенок попал в больницу, выпав из окна девятого этажа

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Shutterstock

Ребенок из ЯНАО оказался в медучреждении, вылетев из окна девятого этажа. Об этом сообщает МЧС региона.

Инцидент произошел в Ноябрьске, на улице Мира. По предварительным данным, вместе с братом трехлетняя девочка играла в комнате, где было открыто окно. При этом родители отошли в соседнюю комнату.

В какой-то момент ребенок выпал из окна и пролетел девять этажей. Несмотря на высоту, пострадавшая выжила.

«Девочку госпитализировали в городскую больницу. Обстоятельства произошедшего уточняются», – поделились в ведомстве.

Сотрудники МЧС напомнили о том, что окна в комнатах, где находятся дети, стоит закрывать и устанавливать на них специальные блокаторы. Там также призвали не рассчитывать на москитную сетку, так как она не сможет выдержать вес человека.

До этого в Калининградской области ребенок выпал из окна девятого этажа после того, как родители ушли по делам. Очевидцы заметили лежащего около дома школьника и вызвали скорую помощь.

На данный момент в ситуации разбираются следователи. Сейчас проводится проверка.

Ранее в Екатеринбурге школьница мыла окна и выпала с пятого этажа.

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