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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги сработали во всех регионах Украины

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Shutterstock/Ireshetnikov54

Воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной министерством цифровой трансформации страны для оповещения граждан о возможной опасности.

Первой в «красную» зону попала Николаевская область. Здесь сирены сработали в 21:17 мск.

В 21:43 мск воздушную тревогу объявили на территории Одесской области. Через шесть минут о возможной опасности предупредили жителей остальных регионов.

11 июля издание ZN.ua сообщило, что в подконтрольном украинским властям городе Херсоне произошли несколько взрывов. На этом фоне местные паблики призвали жителей пройти в укрытия.

В тот же день журналисты издания «Зеркало недели» рассказали о взрывах в городе Одессе. По их информации, это была вторая серия взрывов за день.

10 июля офис генерального прокурора Украины заявил, что ночью припортовая инфраструктура в Одесской области подверглась ракетным ударам. В результате на соответствующих объектах произошли взрывы, и сооружения получили повреждения. Иные подробности не уточнялись.

Ранее в столице Украины зафиксировали прилет в районе военного завода «Артем».

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