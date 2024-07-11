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На переезде в Курской области грузовик столкнулся с поездом

В Курской области грузовик столкнулся с поездом

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Depositphotos

В Курской области произошла авария с участием поезда. Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Инцидент произошел на перегоне блокпост 4 км – Снижа. По данным источника, поезд столкнулся с грузовиком. В ДТП состав получил повреждения, из-за чего произошла течь дизельного топлива.

«Для устранения последствий течи на место вызваны сотрудники ЭКОСПАС, а также экологическая лаборатория МЖД», – поделились в организации.

Как сообщает РЕН ТВ, мужчина за рулем грузовика выехал на пути в момент, когда к нему приближался поезд. Машинист попытался затормозить, но аварии избежать не удалось.

Во время ДТП никто не пострадал, поезд не сошел с рельсов.

До этого в Краснодарском крае школьница попала под поезд на глазах у отца. Родитель и ребенок стояли на станции Полтавская, но в какой-то момент пострадавшая оказалась на рельсах. При этом машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

Ранее в Москве на станции Ховрино вагон сошел с рельсов.

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