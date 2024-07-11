Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Владимирской области задержали «фотоагента» за попытку вступить в ВСУ

Zvezdanews: ФСБ РФ задержала жителя Коврова, планировавшего присоединиться к ВСУ

close
100%
РИА Новости

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали «фотоагента» из Владимирской области, который планировал вступить в ряды украинских войск. Об этом сообщается в Telegram-канале Zvezdanews.

Журналисты рассказали, что мужчину взяли под стражу в городе Ковров. В материале отмечается, что он распространял в социальных сетях призывы к совершению террористических актов на российской территории.

При этом в какой-то момент с гражданином связались украинские вербовщики. Они отправили ему бланк анкеты для вступления в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате мужчина заполнил данный документ.

«Также украинцы просили его фотографировать различные социальные объекты и дома в городе», — говорится в публикации.

Другие подробности о произошедшем пока не поступали.

8 июля в Якутии задержали мужчину, который перевел средства в криптовалюте в поддержку украинских войск. Как рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ РФ, под стражей оказался 36-летний житель Мирнинского района. Против него было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

Ранее в Крыму заочно осудили жителя города Ялта, принимающего участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами