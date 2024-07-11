Во Владимирской области задержали «фотоагента» за попытку вступить в ВСУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали «фотоагента» из Владимирской области, который планировал вступить в ряды украинских войск. Об этом сообщается в Telegram-канале Zvezdanews.

Журналисты рассказали, что мужчину взяли под стражу в городе Ковров. В материале отмечается, что он распространял в социальных сетях призывы к совершению террористических актов на российской территории.

При этом в какой-то момент с гражданином связались украинские вербовщики. Они отправили ему бланк анкеты для вступления в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате мужчина заполнил данный документ.

«Также украинцы просили его фотографировать различные социальные объекты и дома в городе», — говорится в публикации.

Другие подробности о произошедшем пока не поступали.

8 июля в Якутии задержали мужчину, который перевел средства в криптовалюте в поддержку украинских войск. Как рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ РФ, под стражей оказался 36-летний житель Мирнинского района. Против него было возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

Ранее в Крыму заочно осудили жителя города Ялта, принимающего участие в боевых действиях на стороне ВСУ.