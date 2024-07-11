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В Башкирии в лагере детей недокармливали и не оказывали нужную медпомощь

В Башкирии завели дело после жалоб на питание и драки в лагере

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Unsplash

Детский лагерь в Башкирии привлек внимание следователей после сообщений о нескольких драках и других угрозах безопасности отдыхающих. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Специалисты обратили внимание на ситуацию после публикаций в СМИ. По данным журналистов, в учреждении неоднократно происходили драки, после которых у детей оставались травмы.

Помимо этого, отдыхающим не оказывали медицинскую помощь на необходимом уровне, не давали достаточно еды. Также известно, что воду в лагерь привозили несвоевременно.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На данный момент сотрудники СК проводят необходимые мероприятия, которые помогут выяснить, выполнялись ли в лагере закрепленные в законе требования.

Расследование находится на контроле у руководства СК региона.

Ранее в СК заинтересовались лагерем в Бурятии из-за жалоб на туберкулез и домогательства.

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