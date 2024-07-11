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При атаке ВСУ на Белгородскую область ранило пять детей

Гладков: пять детей ранены при атаке дрона ВСУ на детскую площадку в Шебекино

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Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Пять детей ранены при атаке дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на детскую площадку в белгородском Шебекино. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он сообщил, что ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство во двор многоквартирного дома. Гладков рассказал, что двое детей находятся в тяжелом состоянии. Троим медики Шебекинской ЦРБ оказали первую медицинскую помощь, бригады скорой везут их в ДОКБ.

Губернатор области подчеркнул, что во дворе этого дома не было военных объектов.

Также 11 июля Гладков сообщил, что шесть человек пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области. Он заявил, что в районе села Березовка легковой автомобиль подвергся атаке дрона. Водитель и пассажир были ранены. У одного были выявлены минно-взрывная травма и контузия, у другого — черепно-мозговая травма, контузия и множественные осколочные ранения головы. Также по два человека с ранениями обратились в Борисовскую и Грайворонскую ЦРБ.

Ранее в США обратились к Зеленскому из-за критической ситуации на фронте.

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