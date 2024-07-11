Храм УПЦ в Киевской области перешел к Православной церкви Украины

Храм Украинской православной церкви в селе Рудня в Киевской области перешел к Православной церкви Украины. Об этом сообщил Союз православных журналистов в своем Telegram-канале.

«11 июля сторонники ПЦУ вместе с полицией захватили храм Рождества Пресвятой Богородицы УПЦ Бориспольской епархии в селе Рудня», — рассказали украинские журналисты.

Подчеркивается, что община храма выступала против его перехода к ПЦУ, и даже провела сбор в июле 2024 года, в ходе которого собрала 600 подписей в пользу сохранения объекта и паствы в составе УПЦ, однако в апреле 2024 года «люди, которые не имели отношения к приходу, провели в апреле 2024 некое собрание от имени прихожан, где перевели храм в структуру ПЦУ».

До этого в Ногинске снесли единственный в России храм Православной церкви Украины.

Православная церковь на Украине представлена Украинской православной церковью (УПЦ, которая весной 2022 года объявила о «полной самостоятельности и независимости» от Московского патриархата) и Православной церковью Украины (ПЦУ, которую РПЦ считает раскольнической).

В 2019 году Православная церковь Украины получила томос об автокефалии от патриарха Константинопольского Варфоломея. Томос предусматривает, что кафедра ПЦУ будет находиться в Киеве, но церковь не сможет ставить епископов и основывать приходы за пределами Украины.

ПЦУ стала объединительным проектом, к ней присоединились верующие провозглашенной в 1992 году Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Главой церкви стал митрополит Киевский Епифаний Думенко.

К ПЦУ не присоединилась бывшая Украинская православная церковь Московского патриархата, которая в 2022 году заявила о разрыве всех связей с РПЦ (Русской православной церковью).

С конца 2022 года на руководство УПЦ осуществляется систематическое давление со стороны украинских властей, происходит рейдерский захват храмов, а ряд священнослужителей УПЦ столкнулись с уголовными обвинениями. При этом руководство УПЦ продолжает заявлять о поддержке Киева и ВСУ.

Ранее иерусалимский патриарх не допустил представителей ПЦУ к службе в храме Гроба Господня.