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В Ленобласти мужчина позвал детей на фотосессию в кусты и стал приставать

В Ленобласти мужчину задержали за то, что увел детей в кусты и приставал

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Depositphotos

Петербуржца подозревают в домогательствах в отношении двоих детей в Ленобласти. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел во Всеволожском районе региона. По предварительным данным, безработный мужчина подошел к девятилетнему мальчику и десятилетней девочке. Он сказал, что хотел бы сфотографировать детей, и отвел в кусты, где приставал к ним.

Вскоре детям удалось сбежать. Они рассказали обо всем родителям, которые обратились в полицию. Правоохранители оперативно поймали подозреваемого. Им оказался 46-летний безработный мужчина.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Пермском крае в кустах нашли окровавленную трехлетнюю девочку. По версии правоохранителей, пьяный местный житель предложил ей пойти посмотреть, насколько высоким вырос борщевик.

Ребенок поверил, так как ранее часто видел мужчину, и пошел с ним, после чего фигурант дела изнасиловал девочку и бросил недалеко от местного магазина.

Ранее в Подмосковье мужчина попросил школьника об услуге и стал к нему приставать.

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