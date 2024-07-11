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Фигурант дела Попова признал вину

ТАСС: фигурант дела генерала Попова бизнесмен Моисеев признал вину

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Фигурант дела бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова бизнесмен Сергей Моисеев признал вину и пошел на сотрудничество со следствием. Об этом сообщает ТАСС.

«Вину Моисеев признал, он активно сотрудничает со следствием», — сообщили в правоохранительных органах.

Отмечается, что Моисеев уже погасил часть вмененного ему ущерба. На этом фоне Следственный комитет попросил отпустить его под домашний арест.

До этого генерал Попов не признал вину, но рассказал о сообщниках.

21 мая стало известно об аресте экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Его подозревают в краже металлоконструкций для фронта. Перед этим суд арестовал экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова и начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, которых обвиняют во взяточничестве. 23 мая по схожему обвинению был арестован начальник главного управления связи ВС РФ генерал Вадим Шамарин.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в российском оборонном ведомстве проводится борьба с коррупцией.

Ранее генерал Попов обратился в Следком из-за комментирующего его дело адвоката.

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