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Названо число пострадавших при обстреле ВСУ города Шебекино

Гладков: три мирных жителя ранены в результате удара ВСУ по Шебекино

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Павел Лисицын/РИА Новости

Три мирных жителя ранены в результате удара Вооруженных сил Украины по городу Шебекино, еще двое мужчин обратились в больницу после дневного обстрела. Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадали три мирных жителя», — сообщил глава региона.

По словам Гладкова, пострадала женщина, у нее диагностировано поверхностное осколочное ранение головы. Пострадавшую доставили бригадой скорой помощи в городскую больницу №2 Белгорода.

Еще двое мужчин получили осколочные ранения ног и рук. Губернатор добавил, что врачи Шебекинской ЦРБ оказали всем пострадавшим необходимую помощь. Они будут получать лечение амбулаторно.

По словам Гладкова, после дневного обстрела за медицинской помощью самостоятельно обратились еще двое мужчин. Медики оценили их состояние как удовлетворительное, пострадавшие отпущены домой на амбулаторное лечение.

Гладков подытожил, что в результате двух обстрелов города Шебекино различные ранения получили 12 мирных жителей.

В этот же день губернатор рассказал, что дроны украинской армии атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области.

Ранее Гладков призвал жителей Белгорода отправлять детей в летние лагеря.

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