В России суд запретил коту выходить в коридор

Пенсионерка из Санкт-Петербурга обратилась в суд с жалобой на соседей по коммунальной квартире из-за хлама в общем коридоре и кота. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов по городу.

«Претензии пожилой женщины заключались в следующем: супруги фактически «оккупировали» общий коридор и кухню своими вещами. Она просила убрать из мест общего пользования старую мебель, коробки из-под бытовой техники, ковры, пиломатериалы, велосипед», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что женщина жаловалась на разобранный диван на кухне, который закрывал свободный доступ к окну.

Кроме того, семейная пара установила в общем коридоре видеокамеры, видимо, чтобы следить за своим котом, который разгуливал по всей коммунальной квартире, оставляя следы жизнедеятельности, убирать которые приходилось соседке.

В результате судья обязала семью освободить от своего имущества места общего пользования в квартире, а также демонтировать установленные видеокамеры. Кроме того, семье запретили содержать питомца вне своей комнаты.

Ранее женщина сломала стену, чтобы освободить своего кота, замурованного строителями.