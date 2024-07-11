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В России суд запретил коту выходить в коридор

Семейной паре из Петербурга запретили держать кота в общем коридоре в коммуналке

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Shutterstock/FOTODOM

Пенсионерка из Санкт-Петербурга обратилась в суд с жалобой на соседей по коммунальной квартире из-за хлама в общем коридоре и кота. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов по городу.

«Претензии пожилой женщины заключались в следующем: супруги фактически «оккупировали» общий коридор и кухню своими вещами. Она просила убрать из мест общего пользования старую мебель, коробки из-под бытовой техники, ковры, пиломатериалы, велосипед», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что женщина жаловалась на разобранный диван на кухне, который закрывал свободный доступ к окну.

Кроме того, семейная пара установила в общем коридоре видеокамеры, видимо, чтобы следить за своим котом, который разгуливал по всей коммунальной квартире, оставляя следы жизнедеятельности, убирать которые приходилось соседке.

В результате судья обязала семью освободить от своего имущества места общего пользования в квартире, а также демонтировать установленные видеокамеры. Кроме того, семье запретили содержать питомца вне своей комнаты.

Ранее женщина сломала стену, чтобы освободить своего кота, замурованного строителями.

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