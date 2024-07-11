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Подпольщик Лебедев отреагировал на приговор суда Украины

Координатор подполья Лебедев назвал приговор суда Украины признанием заслуг

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«РИА Новости»' class="item-image" >
Телеграм-канал «РИА Новости»

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев назвал приговор суда Украины признанием заслуг. Его слова передает РИА Новости.

«Сегодня СБУ сделало признание моих заслуг перед родиной. Это признание, дорогого стоит. Это признание того, что в трудное время я делал что мог и как мог, чтобы освободить свою родину от бандеровцев», — заявил он.

Также он добавил, что из-за конфискованного имущества он не переживает, для него главное — это приблизить победу.

11 июля украинский суд заочно приговорил Лебедева к 15 годам лишения свободы. В отношении мужчины на Украине открыто уголовное производство по статье о государственной измене. Украинская сторона обвиняет его в сборе разведывательных данных, а также корректировке воздушных атак.

Сергей Лебедев известен тем, что сообщает об ударах российских войск по украинским военным объектам. Например, 10 июля координатор николаевского подполья сообщал, что в Запорожской области был уничтожен склад Вооруженных сил Украины с фугасами для автоматических станковых гранатометов.

Незадолго до этого Лебедев рассказал, что ВС РФ поразили склад с боеприпасами в порту Черноморска в Одесской области, куда ВСУ завезли ракеты.

Ранее на Украине заочно осудили главу ЛНР Леонида Пасечника.

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