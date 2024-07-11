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Россиянин 21 раз изнасиловал несовершеннолетних и получил срок

В Забайкалье мужчину осудили на 13 лет за 21 изнасилование

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Суд вынес приговор жителю Забайкальского края, который многократно насиловал несовершеннолетних. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, вместе со знакомым мужчина в период с 2013 по 2016 годы изнасиловал четверых несовершеннолетних, возраст пострадавших не уточняется.

«Подсудимый, совершил изнасилование несовершеннолетней потерпевшей с использованием ее беспомощного состояния», – поделились в ведомстве.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело, дело его знакомого выделено в отдельное производство. Всего следователям удалось доказать причастность первого забайкальца к 21-му эпизоду.

Россиянин признал вину в полном объеме и принес извинения двоим пострадавшим. Девушки его простили. Так как отягчающие обстоятельства отсутствовали, суд приговорил фигуранта процесса к 13 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее в Москве иностранцы изнасиловали девушек и снимали процесс на телефон.

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