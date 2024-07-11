Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нетаньяху назвал условие для освобождения заложников

Нетаньяху: Израиль будет сражаться до победы, даже если на это потребуется время

close
100%
JINI/Global Look Press

Израиль не прекратит военную операцию в секторе Газа до тех пор, пока не достигнет всех своих целей. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы будем сражаться до победы, даже если на это потребуется время», — заявил Нетаньяху.

Выступая перед военнослужащими на церемонии завершения офицерских курсов на армейской базе, глава правительства Израиля подчеркнул, что только давление на палестинское движение ХАМАС способно привести к освобождению заложников.

До этого сообщалось, что Израиль и ХАМАС согласовали основные положения плана по решению палестино-израильского конфликта в анклаве. Однако, окончательное соглашение, вероятно, «не будет достигнуто в ближайшее время».

В свою очередь глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания предупредил посредников в переговорах между радикальной группировкой и Израилем о том, что действия израильской армии на территории сектора Газа могут обнулить достигнутые успехи в ходе обсуждения перемирия.

Ранее израильтяне потребовали от властей освобождения заложников.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами