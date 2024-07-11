Нетаньяху назвал условие для освобождения заложников

Израиль не прекратит военную операцию в секторе Газа до тех пор, пока не достигнет всех своих целей. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы будем сражаться до победы, даже если на это потребуется время», — заявил Нетаньяху.

Выступая перед военнослужащими на церемонии завершения офицерских курсов на армейской базе, глава правительства Израиля подчеркнул, что только давление на палестинское движение ХАМАС способно привести к освобождению заложников.

До этого сообщалось, что Израиль и ХАМАС согласовали основные положения плана по решению палестино-израильского конфликта в анклаве. Однако, окончательное соглашение, вероятно, «не будет достигнуто в ближайшее время».

В свою очередь глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания предупредил посредников в переговорах между радикальной группировкой и Израилем о том, что действия израильской армии на территории сектора Газа могут обнулить достигнутые успехи в ходе обсуждения перемирия.

Ранее израильтяне потребовали от властей освобождения заложников.