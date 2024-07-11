Фургон с мороженым унесло в открытое море на глазах у отдыхающих

В Англии грузовик с мороженым унесло в открытое море на глазах у отдыхающих, пишет Mirror.

Как сообщают местные СМИ, грузовик с мороженым стоял на пляже, когда начался прилив. Несмотря на все попытки продавцов и отдыхающих вытащить автомобиль из воды, они не смогли справиться с этой задачей, а через некоторое время машину волнами выбросило на камни.

Лишь с помощью трактора и лебедки фургон все же удалось доставить обратно на берег. Эби Фиск, оказавшаяся в тот момент на пляже, вспоминает, что люди с интересом и восторгом наблюдали за происходящим, словно пришли в кино.

«Пляж был переполнен, водитель фургона хотел получить как можно больше клиентов», — рассказывает очевидица.

Представители полиции добавили, что в результате инцидента никто не пострадал. Сам мороженщик отказался комментировать ситуацию.

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